Донецк, , 11:57 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за неделю подразделения Росгвардии в рамках адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 13 подозреваемых в пособничестве киевскому режиму.