Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Национальный железнодорожный перевозчик Швеции SJ выплатит компенсацию клиентам, которые пострадали от путаницы при покупке рождественских и новогодних билетов. Об этом 11 ноября сообщил телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В течение двух дней при заходе на сайт клиентов выкидывало с веб-страницы, они заходили на нее снова, это увеличивало число входов на сайт, что приводило к повышению цен из-за фиктивно высокого спроса.

«Рождественские праздники — самые важные выходные для шведов, и, конечно же, наша система билетов должна была работать», — заявила генеральный директор SJ Моника Лингегард в эфире телеканала SVT.

Руководство SJ объявило, что клиентам, пострадавшим от проблем 9 и 10 ноября, будет выплачена компенсация.

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