Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM Спектакль в драматическом театре имени М. Горького был приостановлен из-за отключения электричества. При этом театралы отмечают, что именно на спектакле «Энергичные люди» свет отключается второй раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Энергичные люди пресс-служба Нижегородского драмтеатра

Речь идет о постановке «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина. Спустя около 40 минут после начала спектакля, в зале выключился свет. Причем артисты пытались импровизировать, видимо, полагая, что отключение кратковременное. Зрители пытались поддерживать актеров аплодисментами.

Затем к зрителям обратился директор театра Борис Крайнов. Он принес извинения за сорванный спектакль и пояснил, что произошла авария, без энергоснабжения остались многие здания на Большой Покровской (центральная пешеходная улица в Нижнем Новгороде — прим. ИА REGNUM).

Зрители стали покидать зал.

Позднее в официальной группе театра в социальной сети появилось сообщение о возможности вернуть билеты за спектакль 9 ноября. В комментариях пользователи отметили, что процесс неожиданного завершения показа прошел организованно и грамотно.

Заслуженный артист России Сергей Блохин на своей странице в социальной сети написал, что именно на спектакле «Энергичные люди» свет отключается второй раз. Больше ни с одной постановкой таких инцидентов не происходило.

ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсети жители Нижнего Новгорода сообщали, что свет погас на Большой Покровской от выхода на площадь Минина до трамвайных путей на улице Октябрьской. Спустя пару часов электроснабжение участка было восстановлено. Официальных комментариев администрации города по этому вопросу не поступало.