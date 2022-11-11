Стокгольм, , 12:01 — REGNUM 10 ноября правительство Швеции назначило Хенрика Ландерхольма (Умеренные) первым в истории страны советником кабинета министром по национальной безопасности. Впоследствии в интервью телеканалу SVT он заявил, что его беспокоит ситуация с безопасностью и что Швеция подвергается множеству различных угроз.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своем правительственном заявлении премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что впервые в истории Швеции он хочет создать пост советника правительства по национальной безопасности.

Первой задачей Хенрика Ландерхольма будет выработка законопроекта о том, как следует создать Совет национальной безопасности, который будет информировать правительство.

«Совершенно очевидно, что в сегодняшней глобальной ситуации, возможно, худшей ситуации с безопасностью, которая у нас была со времен Второй мировой войны, мы должны лучше координировать наши различные инструменты и работу министерств для обеспечения безопасности Швеции», — сказал Ландерхольм.