Стокгольм, 11 ноября 2022, 12:01 — REGNUM 10 ноября правительство Швеции назначило Хенрика Ландерхольма (Умеренные) первым в истории страны советником кабинета министром по национальной безопасности. Впоследствии в интервью телеканалу SVT он заявил, что его беспокоит ситуация с безопасностью и что Швеция подвергается множеству различных угроз.
В своем правительственном заявлении премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что впервые в истории Швеции он хочет создать пост советника правительства по национальной безопасности.
Первой задачей Хенрика Ландерхольма будет выработка законопроекта о том, как следует создать Совет национальной безопасности, который будет информировать правительство.