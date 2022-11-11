Симферополь, , 11:51 — REGNUM Настоящим воином и честным человеком назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов Кирилла Стремоусова на прощании с ним, которое проходит 11 ноября в Симферополе.

Отпевание Кирилла Стремоусова Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Я его сам в некоторых ситуация притормаживал, говорил, не рискуй, не выезжай лишний раз. Но он был настоящий воин, честный человек. Таких людей остановить невозможно. Во имя справедливости он рвался в бой. Нам будет его не хватать. Таких ярких людей всегда не хватает. Тех, кто может брать на себя ответственность и быть тем, к кому прислушиваются другие», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в автокатастрофе. Прощание с ним проходит 11 ноября в Симферополе. Похоронен он будет в Крыму.