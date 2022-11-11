Москва, 11 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Если согласиться с прогнозом о том, что доллар в РФ будет укрепляться, а рубль слабеть, то тогда вполне разумной выглядит стратегия хранения некоторой части долларов дома в качестве гарантии от роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Курс доллара

«Доллар как защитный инструмент, в общем-то, не помешает, если его держать в банке. В стеклянной. Потому что с коммерческим банком в условиях нынешних форс-мажоров может произойти многое. А дома, в стеклянной банке, — не помешает. Это не панацея от бед, но, по крайней мере, это небольшая гарантия от возможных инфляционных всплесков. Тем более если согласиться с прогнозом о том, что в РФ будет иметь место тенденция к укреплению доллара», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович предположил, что финансовые власти РФ постараются довести курс рубля до 75 рублей за доллар.