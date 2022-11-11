Копенгаген, , 11:55 — REGNUM Несколько партий в Дании считают, что экономическая ситуация в стране настолько неотложна, что хотят обсудить введение инфляционной субсидии для домохозяйств и бизнеса. Об этом 11 ноября сообщил телеканала TV2.

Флаг Дании gritti

Требования в парламенте прозвучали несмотря на то, что переговоры с правительством еще не завершены. Напомним, что несколько дней назад в стране состоялись выборы в фолькетинг.

Однако предложение принять срочные меры отвергает премьер-министр переходного правительства Метте Фредериксен, которая не хочет вообще начинать такие переговоры между своими Социал-демократами и другими партиями.

«Есть четкие правила, что можно и что нельзя делать», — передает ее слова телеканал TV2.

Согласно конституции Дании, переходное правительство может принимать только срочные решения. В частности, на это настаивает Социалистическая народная партия.