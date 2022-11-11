Лондон, , 11:50 — REGNUM Государственные облигации на сумму £19,3 млрд ($22,5 млрд по текущему курсу), которые были экстренно закуплены в ходе неудачного проекта мини-бюджета предыдущего правительства Британии, начнёт продавать в конце ноября Банк Англии. Об этом 11 ноября сообщает газета Financial Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, на данный момент условия на рынке позволяют «завершить программу приобретения ценных бумаг» и начать их продавать.

При этом уточняется, что гособлигации начнут продавать заинтересованным покупателям с 29 ноября и Банк Англии не будет устанавливать целевые показатели для продаж, которые будут «разработаны с учетом спроса и вряд ли повлияют на рыночное ценообразование».

Также указывается, что закупка указанных ценных бумаг британским регулятором являлась «временной мерой для восстановления рынка», так как любое их приобретение в течение долгого времени было бы противоречащим политике сдерживания инфляции с помощью повышения процентных ставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введение новых мер жёсткой экономии, включающих заморозку реальных государственных расходов после проведения в Британии парламентских выборов, намеченных к проведению не позднее 2025 года, намерен глава минфина страны Джереми Хант.