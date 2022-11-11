Лондон, 11 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Государственные облигации на сумму £19,3 млрд ($22,5 млрд по текущему курсу), которые были экстренно закуплены в ходе неудачного проекта мини-бюджета предыдущего правительства Британии, начнёт продавать в конце ноября Банк Англии. Об этом 11 ноября сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По информации издания, на данный момент условия на рынке позволяют «завершить программу приобретения ценных бумаг» и начать их продавать.

При этом уточняется, что гособлигации начнут продавать заинтересованным покупателям с 29 ноября и Банк Англии не будет устанавливать целевые показатели для продаж, которые будут «разработаны с учетом спроса и вряд ли повлияют на рыночное ценообразование».

Также указывается, что закупка указанных ценных бумаг британским регулятором являлась «временной мерой для восстановления рынка», так как любое их приобретение в течение долгого времени было бы противоречащим политике сдерживания инфляции с помощью повышения процентных ставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введение новых мер жёсткой экономии, включающих заморозку реальных государственных расходов после проведения в Британии парламентских выборов, намеченных к проведению не позднее 2025 года, намерен глава минфина страны Джереми Хант.