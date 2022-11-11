Уфа, 11 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Свежие помидоры больше всего подорожали в октябре 2022 года в сравнении с предыдущим месяцем в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Башстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры на прилавке

На сайте ведомства был опубликована статистическая информация за октябрь 2022 года о динамике средних потребительских цен на некоторые продукты питания.

Согласно документу, свежие помидоры в октябре 2022 года подорожали на 47,5%, их средняя цена составила 105,11 рублей. Свежие огурцы подорожали на 11,7%, за один килограмм этого овоща нужно будет заплатить в среднем 81,47 рублей.

Отмечается, что в октябре на 19,1% также подорожали яйца куриные, их средняя цена составила 68,35 рублей за десяток. Кроме этого, в республике стали дороже бананы (+15,1%) — 88,22 рубля за один килограмм) и апельсины (13,8%) — 111,10 рублей за один килограмм.

Сообщается, что в республике стали доступнее лимоны. Цена их снизилась на 10,5% и составила 121,5 рублей за один килограмм.