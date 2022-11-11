Париж, , 11:59 — REGNUM В рамках Парижского форума мира президент Франции Эммануэль Макрон пригласил цифровых игроков запустить онлайн-лабораторию по защите детей, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон объединяет и связывает несколько цифровых игроков с запуском онлайн-лаборатории по защите детей. Инициатива направлена ​​на борьбу с «неприемлемым содержанием», таким как ненависть, с которыми сталкиваются дети, а также с «киберзапугиванием».

Таким образом, Microsoft, Google, и дюжина стран и неправительственных организаций откликнулись на призыв Эммануэля Макрона подписать соответствующую хартию.

Для этого определены четыре основных направления: работа над проверкой возраста интернет-пользователей, обмена интимными изображениями без их согласия, травли несовершеннолетних в сети и использование искусственного интеллекта в качестве «детектора» подозрительных сообщений.

Проект вдохновлен инициативой Christchurch Call, запущенной в 2019 году, целью которой была борьба с терроризмом и экстремизмом в интернете. Сохраненные возможности впоследствии могут стать предметом более конкретных мер, например, путем внесения законодательных предложений.