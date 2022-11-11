Стокгольм, 11 ноября 2022, 11:50 — REGNUM Новость 10 ноября о снижении инфляции в США до 7,7% привела к резкому росту фондового рынка в Швеции. Цифра оказалась ниже ожидаемой, и в Стокгольме фондовый рынок завершил одну из лучших торговых сессий. Об этом сообщает телеканал SVT.
«Это может означать, что Риксбанку Швеции не нужно уже будет так агрессивно повышать ключевую ставку в будущем», — отметил экономический обозреватель SVT Александр Норен.
В сентябре в США уровень инфляции составлял 8,2% в годовом исчислении.
«Это означает, что доллар немного ослабеет, а шведская крона прибавит в стоимости. Поскольку мы много импортируем в Швецию в долларах, то для нас это все станет дешевле, что означает снижение уровня импортируемой инфляции в нашу страну», — объяснил Норен.