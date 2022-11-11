Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Новость 10 ноября о снижении инфляции в США до 7,7% привела к резкому росту фондового рынка в Швеции. Цифра оказалась ниже ожидаемой, и в Стокгольме фондовый рынок завершил одну из лучших торговых сессий. Об этом сообщает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это может означать, что Риксбанку Швеции не нужно уже будет так агрессивно повышать ключевую ставку в будущем», — отметил экономический обозреватель SVT Александр Норен.

В сентябре в США уровень инфляции составлял 8,2% в годовом исчислении.

«Это означает, что доллар немного ослабеет, а шведская крона прибавит в стоимости. Поскольку мы много импортируем в Швецию в долларах, то для нас это все станет дешевле, что означает снижение уровня импортируемой инфляции в нашу страну», — объяснил Норен.