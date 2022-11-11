Москва, 11 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. «Война будет долгой, впереди — зимняя кампания», написал 11 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Так он прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена, который заявил, что «конфликт не будет разрешен до тех пор, пока президент России не выведет силы [с территории б. УССР]».

Такое заявление Байдена означает, что никакого «договорняка» между Москвой и Вашингтоном не существует, полагает эксперт.