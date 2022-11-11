Москва, , 12:02 — REGNUM Финансовые власти РФ постараются довести курс рубля до 75 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Курс доллара

«Я думаю, что и Центральный банк РФ, и правительство будут стремиться к укреплению курса доллара и к падению курса рубля. И доведению рубля в район 75 рублей за доллар. Об этом в частности говорит риторика Силуанова, Набиуллиной и первых лиц государства, — сказал Остапкович. — Поэтому тенденция пойдет к укреплению доллара. Хотя много зависит от внешней торговли. Если импорт продолжит падать, то доллар в принципе будет совершенно не нужен. Однако мне кажется, что со временем в РФ раскрутится параллельный импорт, есть тенденция к возврату различных компаний. Поэтому доллар, скорее всего, пойдет в сторону 70 рублей и более».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, как на российских экспортерах отражается высокий курс рубля.