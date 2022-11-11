И правительство РФ, и ЦБ будут стремится к падению курса рубля?
Москва, 11 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Финансовые власти РФ постараются довести курс рубля до 75 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Я думаю, что и Центральный банк РФ, и правительство будут стремиться к укреплению курса доллара и к падению курса рубля. И доведению рубля в район 75 рублей за доллар. Об этом в частности говорит риторика Силуанова, Набиуллиной и первых лиц государства, — сказал Остапкович. — Поэтому тенденция пойдет к укреплению доллара. Хотя много зависит от внешней торговли. Если импорт продолжит падать, то доллар в принципе будет совершенно не нужен. Однако мне кажется, что со временем в РФ раскрутится параллельный импорт, есть тенденция к возврату различных компаний. Поэтому доллар, скорее всего, пойдет в сторону 70 рублей и более».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, как на российских экспортерах отражается высокий курс рубля.