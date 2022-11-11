Москва, , 11:48 — REGNUM КНР не дистанцируется от России, как полагает президент США Джо Байден. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Пекин наоборот укрепляет партнерские отношения с Москвой. Обе страны развивают стабильные и гармоничные отношения.

«Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов постоянно содействовать развитию отношений между странами», — отметил Лицзянь, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявлял, что на фоне происходящих в мире изменений важность сотрудничества с Россией стала ещё очевидней.

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