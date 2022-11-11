Москва, 11 ноября 2022, 11:48 — REGNUM КНР не дистанцируется от России, как полагает президент США Джо Байден. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
По его словам, Пекин наоборот укрепляет партнерские отношения с Москвой. Обе страны развивают стабильные и гармоничные отношения.
«Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов постоянно содействовать развитию отношений между странами», — отметил Лицзянь, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявлял, что на фоне происходящих в мире изменений важность сотрудничества с Россией стала ещё очевидней.
Читайте подробнее: МИД КНР: Китай и Россия ещё больше осознали важность взаимной поддержки