Стокгольм, , 11:50 — REGNUM То, что Швеция рискует не достичь своих климатических целей к 2030 году из-за политики нового правительства, не беспокоит министра финансов Элизабет Свантессон (Умеренные). Об этом она прямо заявила в интервью газете SvD.

Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции Government.se

«Ну, не достигнем, значит, не достигнем», — отметила политик.

В то же время Свантессон понимает тех, кто хочет поставить климатическую повестку превыше всего, но говорит, что люди также должны устраивать свою повседневную жизнь.

Она хочет компенсировать увеличение выбросов за счет электрификации, в том числе за счет новых зарядных станций и атомной энергетики. Но новых АЭС не будет введено в эксплуатацию в ближайшие десять лет, о чем ранее заявляла министр энергетики Эббы Буш (Христианские демократы).

Таким образом, Швеция может не достичь различных целевых показателей по климату к 2030 году.