Донецк, 11 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Яковлевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятипроцентными скидками в аптеках могут пользоваться с 17 сентября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города.