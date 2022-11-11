Москва, 11 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Политическая система США мертва, это еще раз доказывают случаи избрания в Конгресс умерших кандидатов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Он привел примеры, доказывающие, что «продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва».

Так, в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов, но он скончался еще в начале октября. А в Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре.

«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — подчеркнул Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин не раз обращал внимание на качество отечественной избирательной системы — «наша политическая система во многом не просто более эффективна, а работает, в отличие от тех же избирательных систем других стран, ориентируясь на выбор избирателей, причем на непосредственное голосование».