Москва, 11 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Нынешний курс рубля создает серьезный дискомфорт для российских экспортеров, причем особенно неважно чувствуют себя металлурги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Сбера Германа Грефа о том, что у экспортеров сохраняется высокая прибыль и тот курс рубля, который установился в РФ в настоящее время, никого «не убивает».

Курс доллара

«Я согласен с Грефом — нынешний курс рубля никого не убивает. Но то, что он создает дискомфорт для экспортных компаний, — это очевидно, — сказал Остапкович. — В частности, металлурги чувствуют себя крайне неважно при таком курсе. Они чуть ли не обнуляются, особенно с учетом санкций при таком высоком курсе рубля. И потом надо понимать, что если бы у нас был импорт, как год или два года назад, то от этого бы выиграли импортеры. Тогда бы дешевела технологичная продукция. А у нас в импорте 40-45% составляют машины и оборудование. А сейчас импорт ограничен. Оценочно он упал на 30-40%. То есть большого выигрыша здесь нет».

Но самое главное, как подчеркнул Остапкович, в настоящее время происходит нерыночное формирование курса рубля.

«А нашим главным достоинством был переход Центрального банка РФ на плавающий курс рубля. Он гарантировал по крайней мер определенность для экономических агентов. Причем не только наших российских, но и для зарубежных, — сказал Остапкович. — Сейчас идеальный вариант, который бы устроил и экономику, и бюджет, и экономических агентов — курс рубля в районе 75-79 рублей за доллар. И я думаю, что в начале 2023 года доллар придет примерно к такому курсу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 ноября, курс доллара составил 60,53 рубля.