Бишкек, 11 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. По итогам года дефицит бюджета Киргизии достигнет 35,4 млрд сомов (26,3 млрд рублей). Это в вырастет в 3,9 раза больше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба киргизского Минфина 10 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Аналитики Министерства финансов прогнозируют снижение доходов республиканской казны на 10,1 млрд сомов (7,5 млрд рублей) или на 3,6% — до 272 млрд сомов (202,4 млрд рублей).

«Основной причиной снижения налоговых доходов является вооруженный конфликт на территории [б. УССР] и введение дополнительных санкций в отношении России. Это повлекло за собой снижение поступлений ЕАЭС, что повлияло на поступление таможенных пошлин от России и Белоруссии в меньшем размере», — утверждает финансовое ведомство.

Также эксперты киргизского Минфина прогнозируют увеличение расходов республиканского бюджета на 16,1 млрд сомов (12 млрд рублей) или на 5,5% — до 307,4 млрд сомов (228,8 млрд рублей).