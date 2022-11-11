Самарканд, Узбекистан, 11 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Турция 52 года ждёт у дверей Евросоюза, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам турецкого лидера, со временем Анкара даст ответ.

«Нас 52 года заставили страдать у дверей Евросоюза, — сказал Эрдоган в Самарканде на саммите тюркских государств. — И ещё продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придёт время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об ущербе, который получила европейская экономика из-за антироссийских санкций.