Барнаул, 11 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ввиду того, что действие федерального закона о курортном сборе должно завершиться 31 декабря 2022 года, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) намерены добиться его продления, сообщает 11 ноября телеграм-канал АКЗС.

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

На Алтае курортный сбор взимается только в гостиницах и санаториях города-курорта Белокуриха. Первоначально размер сбора составлял 30 рублей с человека в сутки, сейчас — 50 рублей. При этом существует перечень льготников, которые освобождены от уплаты курортного сбора. За все время действия закона в Фонд, где аккумулируются средства от сбора, поступило более 160 млн рублей.

По оценке депутата Владимира Семенова (ЛДПР), в отличие от Ставрополья и Краснодара, в Алтайском крае кратно меньше операторов курортного сбора.

«У нас нет проблем с его администрированием, а собираемость превышает уровень 99%. Есть четкое понимание, на какие цели должны быть направлены эти средства. В проекте регионального бюджета на 2023 год уже заложены средства, которые мы планируем получить от курортного сбора, поэтому у нас большая просьба к федеральным коллегам обеспечить бесшовность перехода, а для этого продлить срок действия законодательной базы для применения курортного сбора», — резюмировал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму.

По итогам совещания Владимир Семенов поручил подготовить обращение от лица депутатов профильного комитета АКЗС к коллегам из Государственной Думы, направленное на интенсификацию работы по принятию закона о продлении сроков действия курортного сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край включен в число пилотных регионов, на территории которых с 2018 года был введен курортный сбор, — наряду с Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. В октябре 2017 года был принят соответствующий краевой закон. В марте 2022 года власти региона признали эксперимент по введению курортного сбора успешным. Соответствующий отзыв был направлен в федеральный центр.

В Белокурихе с использованием средств курортного сбора благоустраиваются городской сквер, набережная и другие общественные территории.

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