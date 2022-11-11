Анкара, 11 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Турция уже более полувека ждёт вступления в Европейский союз. Об этом 11 ноября в ходе выступления на церемонии награждения «Высшим орденом Тюркского мира» заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Всё ещё продолжают делать одно и то же», — цитирует РИА Новости турецкого лидера.

Эрдоган также добавил, что Анкара «даст ответ, когда придёт время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара намерена и дальше прилагать усилия по вступлению в Европейский союз. По его словам, Евросоюз, без полноправного участия Турции, обречён на провал усилий по обеспечению заявленных ценностей. Эрдоган также добавил, что Турция намерена вступить в ЕС без ущерба интересам.

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Напомним, в 1987 году Турция подала заявку на вступление в Евросоюз. В 1997 году эта заявка была одобрена. Переговорный процесс стартовал в 2005 году, однако с тех пор так и не был достигнут прогресс в этом вопросе.