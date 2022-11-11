София, 11 ноября 2022, 11:39 — REGNUM Действующий министр энергетики Болгарии Розен Христов был вызван на допрос в Национальную следственную службу (НСС) страны в Софии. Об этом 11 ноября сообщает болгарская газета «Факты».
По предварительным данным, министр должен дать показания относительно механизмов поставок газа в Болгарию после разрыва контракта с российским концерном Газпром.
Следователи полагают, что соответствующие поставки были осуществлены в обход фондовых рынков. При этом более 90% общего объёма энергоносителей приобреталось по завышенным ценам.
Ранее Государственное агентство нацбезопасности Болгарии (ДАНС) открыло по этому делу досудебное производство.