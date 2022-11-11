София, 11 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Действующий министр энергетики Болгарии Розен Христов был вызван на допрос в Национальную следственную службу (НСС) страны в Софии. Об этом 11 ноября сообщает болгарская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, министр должен дать показания относительно механизмов поставок газа в Болгарию после разрыва контракта с российским концерном Газпром.

Следователи полагают, что соответствующие поставки были осуществлены в обход фондовых рынков. При этом более 90% общего объёма энергоносителей приобреталось по завышенным ценам.

Ранее Государственное агентство нацбезопасности Болгарии (ДАНС) открыло по этому делу досудебное производство.