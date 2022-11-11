Роли, США, 11 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба лиги.

nhl.com Андрей Свечников

22-летний российский форвард оформил хет-трик. Всего на его счету в нынешнем сезоне 17 очков — 11 голов и шесть результативных передач.

Первой звездой признан форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, сделавший хет-трик и отдавший один голевой пас в матче с «Баффало» (7:4).

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, который забросил две шайбы в игре с «Оттавой» (4:3).