Омск, 11 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанет глава Рагозинского сельского поселения по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Место незаконной рубки леса

По версии следствия, в 2017–2019 годы обвиняемый организовал незаконную рубку леса и его продажу с использованием фиктивных договоров купли-продажи. Всего следователи насчитали 20 эпизодов, а общий ущерб был оценён на сумму более 3,5 млн рублей.

«Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Седельниковский районный суд для рассмотрения», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Называевском районе Омской области с поличным был пойман местный житель, который незаконно срубил деревьев на 188 тыс. рублей.