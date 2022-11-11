Лондон, , 11:37 — REGNUM Введение новых мер жёсткой экономии, включающих заморозку реальных государственных расходов после проведения в Британии парламентских выборов, намеченных к проведению не позднее 2025 года, намерен глава минфина страны Джереми Хант. Об этом 11 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

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По информации издания, глава минфина Британии не хочет отказываться от планов ведомства на 2021 год, в которых был предусмотрен рост ведомственных бюджетов на 3% с 2022 по 2025 годы.

При этом затем Хант собирается перейти к более строгим мерам, при которых рост госрасходов может быть установлен на уровне 2% или ниже, чем британское правительство хочет сэкономить к 2028 году порядка £27 млрд (более $31,6 млрд) и покрыть этим до половины дефицита бюджета страны, который в данный момент составляет £55 млрд ($64,4 млрд).

Также указывается, что, как считают эксперты, хотя в новом плане предусмотрена только заморозку расходов, фактически может быть сокращено финансирование многих видов услуг и в первую очередь — здравоохранения, затраты на которое в последние годы вынужденно росли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в пресс-службе британского правительства рассказали, что тысяча зенитных ракет была обещана Киеву Лондоном.