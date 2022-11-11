Херсон, , 11:36 — REGNUM При перегруппировке войск в Херсонской области с правого берега Днепра за трое суток были выведены 20 тысяч военнослужащих и 3500 единиц техники, сообщил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

“Это филигранный маневр», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации.