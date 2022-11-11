Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Аномально тёплая для ноября погода, которая продержалась в Санкт-Петербурге всю вторую неделю месяца, уступает место холодам. С начала новой рабочей недели в городе на Неве ожидаются отрицательные температуры, а 15 ноября — снег, сообщил 11 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Снег в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Череда циклонов, которые принесли в Северную столицу теплый воздух и дожди, медленно покидает город. В субботу, 12 ноября, последний циклон согреет город тёплыми потоками воздуха, а уже 13 ноября в его тылу начнется похолодание, которое продолжится в понедельник, 14 ноября.

«На следующей неделе в Санкт-Петербург придет зимняя погода. В ночные часы будет отрицательная температура, а в дневные — слабый плюс. Поэтому, кто еще колёса не менял, займитесь на выходных», — посоветовал Колесов автомобилистам и добавил, что во вторник, 15 ноября, будет большая вероятность осадков в виде снега.

Отметим, что накануне коммунальные службы Петербурга провели тренировку по зимней уборке центра города. В +10 градусов вооружённые лопатами и специальной техникой дворники показали, как будут убирать с пешеходных дорожек снег и наледь, куда потом будут складировать собранные снежные массы и как будет организован его вывоз.

Читайте ранее в этом сюжете: Ноябрьская «жара» установит новый рекорд в Петербурге