Новосибирск, 11 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ленинском районе Новосибирска маршрутное такси столкнулось с автомобилем Toyota Corolla. Есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество пока неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Новосибирской области ДТП в Новосибирске

«Со слов полицейских, в «Тойоте» два человека погибло и двое пострадали. Также травмированы четыре пассажира общественного транспорта. При этом главный врач скорой помощи Новосибирской области Александр Балабушевич отметил, что погиб один человек и пострадали восемь», — сообщает редакция «Вести Новосибирск».

В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что по факту ДТП начата проверка. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Денис Петраш.