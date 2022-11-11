Москва, , 11:39 — REGNUM Российская Федерация никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру её границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».

По его словам, Россию хочет жить спокойно, развивая свою экономику, политическую систему, не навязывая никому свои ценности, и хочет взаимности в этом вопросе.

Анатолий Антонов Mil.ru

«В России уникальная культура, история, обычаи. Огромное количество национальностей. Талантливый народ. Всё это — наше богатство. И за это мы готовы и дальше бороться», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и США переживают глубокий кризис, но пока просвета в туннеле не просматривается, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Читайте подробнее: Посол Антонов: просвета в кризисе отношений России и США не наблюдается