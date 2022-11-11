Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На Сахалине на остров Монерон в 2022 году в пять раз увеличилось количество туристов. За лето его посетили 1,3 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Игорь Грошев Сахалин: природный парк Монерон — бывшая «личная» резиденция экс-губернатора Александра Хорошавина

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Остров Монерон стал одним из самых востребованных направлений у туристов на Сахалине. С 2022 года его можно посетить в рамках тура одного дня на катамаране «МСС Авангард». Остров пользуется большой популярностью у любителей дайвинга благодаря высокой прозрачности тепловой воды и многообразию подводного мира.

На Монероне планируется обустроить экологические тропы и открыть глэмпинг.

Как сообщало ИА REGNUM, портал туркомпании RussiaDiscovery рассказал подробно о новом круизном маршруте Приморье — Сахалин «Заповедные бухты Японского моря», который состоялся 14 июля. За шесть дней предлагается посмотреть лазурные бухты с белыми песчаными пляжами, фантастические скалы на берегу, увидеть археологические памятники, редких дальневосточных животных и реликтовые леса. Стоимость круиза зависит от категории выбранной каюты.