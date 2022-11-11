11 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM 15 сентября стартовала крупнейшая всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. Акция прошла уже в третий раз, её цель — рассказать жителям страны о возможностях раздельного сбора отходов и важности этой инициативы.

Прессованая макулатура Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках национального проекта «Экология» к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.

В двух предыдущих акциях приняли участие более 1,2 млн человек, активисты собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.

Склад приёмки макулатуры Дарья Драй © ИА REGNUM

Традиционно в акции принимают участие образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи и вузы. В этом году к проекту присоединились компании, которые открыли пункты приёма макулатуры в своих офисах, отделения и на предприятиях. Кроме них поучаствовать в акции может любой желающий — нужно лишь найти ближайшую точку сбора макулатуры и принести туда сырьё на переработку.

Приёмка вторсырья Дарья Драй © ИА REGNUM

Впервые собирать бумажные отходы для дальнейшей переработки стали в Японии ещё в 1031 году. В Советском Союзе собирать макулатуру стали 1920-х годах. Сбором занимались в основном школьники и студенты, самые активные из них награждались грамотами и даже путёвками в пионерские лагеря.

По расчётам экологов переработка 1 тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 000 литров воды или 1000 кВт электроэнергии, сокращает выброс в атмосферу до 1700 кг углекислого газа, а также оберегает от вырубки до 20 деревьев.

Завод «Картонтоль» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках акции активисты «Молодежки ОНФ» посетили одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга по переработке макулатуры. Основанный в 1872 году завод занимается производством товарного картона, используя макулатуру в качестве основного сырья.

Активисты Молодежки ОНФ на экскурсии по заводу Дарья Драй © ИА REGNUM

Для активистов организовали экскурсию по территории предприятия, показали, склад приёмки макулатуры, цех переработки и производственную линию.

Спрессованная макулатура отправляется в цех по переработке Дарья Драй © ИА REGNUM

Очистка перерабатываемой макулатуры от мельчайших частиц примесей Дарья Драй © ИА REGNUM

Активист Молодежки ОНФ смотрит на процесс переработки макулатуры Дарья Драй © ИА REGNUM

Гидроразбиватель для роспуска макулатуры Дарья Драй © ИА REGNUM

На выходе из гидроразбивателя получают пульпу – густую массу из бумажных отходов Дарья Драй © ИА REGNUM

Обработанная масса. На данном этапе обязательным является выполнение условия – удаление избытка влаги Дарья Драй © ИА REGNUM

Оборудование для переработки макулатуры Дарья Драй © ИА REGNUM Оборудование для переработки макулатуры Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошлые годы всероссийская акция по сбору макулатуры продолжалась всего две недели. В этом году организаторы приняли решение продлить сроки проведения в четыре раза. Акция завершится 15 ноября, после чего будут определены будут определены ТОП-3 самых результативных участников в каждой из категорий.

Намотка бумаги в рулоны Дарья Драй © ИА REGNUM

Производство бумаги Дарья Драй © ИА REGNUM Намотка бумаги в рулоны Дарья Драй © ИА REGNUM

Завод Картонтоль Дарья Драй © ИА REGNUM