Санкт-Петербург, 11 ноября 2022, 17:02 — REGNUM 15 сентября стартовала крупнейшая всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. Акция прошла уже в третий раз, её цель — рассказать жителям страны о возможностях раздельного сбора отходов и важности этой инициативы.
В рамках национального проекта «Экология» к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.
В двух предыдущих акциях приняли участие более 1,2 млн человек, активисты собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.
Традиционно в акции принимают участие образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи и вузы. В этом году к проекту присоединились компании, которые открыли пункты приёма макулатуры в своих офисах, отделения и на предприятиях. Кроме них поучаствовать в акции может любой желающий — нужно лишь найти ближайшую точку сбора макулатуры и принести туда сырьё на переработку.
Впервые собирать бумажные отходы для дальнейшей переработки стали в Японии ещё в 1031 году. В Советском Союзе собирать макулатуру стали 1920-х годах. Сбором занимались в основном школьники и студенты, самые активные из них награждались грамотами и даже путёвками в пионерские лагеря.
По расчётам экологов переработка 1 тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 000 литров воды или 1000 кВт электроэнергии, сокращает выброс в атмосферу до 1700 кг углекислого газа, а также оберегает от вырубки до 20 деревьев.
В рамках акции активисты «Молодежки ОНФ» посетили одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга по переработке макулатуры. Основанный в 1872 году завод занимается производством товарного картона, используя макулатуру в качестве основного сырья.
Для активистов организовали экскурсию по территории предприятия, показали, склад приёмки макулатуры, цех переработки и производственную линию.
В прошлые годы всероссийская акция по сбору макулатуры продолжалась всего две недели. В этом году организаторы приняли решение продлить сроки проведения в четыре раза. Акция завершится 15 ноября, после чего будут определены будут определены ТОП-3 самых результативных участников в каждой из категорий.