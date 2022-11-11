Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Запад будет до последнего финансировать киевский режим ради его войны с Россией, отметил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена, который заявил, что «конфликт не будет разрешен до тех пор, пока президент России не выведет силы [с территории б. УССР]».

“Это надо принять. Уверен, это уже сделано. Диктовать свои условия мы сможем только в том случае, если на поле боя будет серьезный перелом в нашу пользу», — добавил Руденко.