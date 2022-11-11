Вашингтон, 11 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Запад будет до последнего финансировать киевский режим ради его войны с Россией, отметил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена, который заявил, что «конфликт не будет разрешен до тех пор, пока президент России не выведет силы [с территории б. УССР]».

«Это надо принять. Уверен, это уже сделано. Диктовать свои условия мы сможем только в том случае, если на поле боя будет серьезный перелом в нашу пользу», — добавил Руденко.