В Киевской области вводят экстренные отключения электроэнергии
Киев, 11 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На территории Киевской области будут проводиться экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил холдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети».
Да будет свет
Решение ввести в Киевской области экстренные отключения света принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».
«Стабилизационные графики на данный момент не действуют», — сказано в заявлении компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новых повреждениях на энергообъектах на территории бывш. УССР.