Киев, 11 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На территории Киевской области будут проводиться экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил холдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Да будет свет

Решение ввести в Киевской области экстренные отключения света принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

«Стабилизационные графики на данный момент не действуют», — сказано в заявлении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новых повреждениях на энергообъектах на территории бывш. УССР.