Самара, 11 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдет в Самаре. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

(сс) geralt Кинофестиваль

Сообщается, что мероприятие будет проходить на площадках города Самары, в учреждениях культуры и образовательных организациях региона с 21 по 25 ноября 2022 года. Оно объединит режиссеров, операторов, сценаристов России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Грузии и других стран.

Главной фестивальной площадкой в городе Самаре станет ЦРК Художественный. Помимо этого, будет работать и онлайн кинотеатр. В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи, кинопоказы фильмов конкурсной и вненеконкурсной программы, а также ретроспективные показы фильмов Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.