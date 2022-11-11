Чита, 11 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Юных забайкальцев — Владислава Дзюбо и Карину Михайдарову наградили памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Владислав проявил бесстрашие и спас утопающих на воде, а Карина отважно вывела своих трёх братьев из пожара в доме, сообщает 11 ноября пресс-служба правительства Забайкалья.

Максим Цуканов ИА REGNUM Мужество

Уточняется при этом, что о поощрении ходатайствовал сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев.

«Мне очень радостно, что сегодня в этом зале есть не только взрослые, которые благодаря своему опыту и умениям получили заслуженную награду. Сегодня здесь есть дети, которые совершенно самоотверженно, не побоявшись ничего, спасли жизни других людей», — отметила на торжественном мероприятии зампред правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, пятерых школьников из Ульяновска наградят в Совете Федерации за мужество при тушении пожара. Ребята не только вызвали спасателей, но и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание.

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