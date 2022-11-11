Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделило из городского бюджета один миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из информации Смольного, средства направлены на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Их потратят на программы льготного кредитования различных уровней бизнеса в сфере обрабатывающих производств. Поддержку получат также те компании, которые работают над проектами по сохранению занятости населения.

«В Петербурге более 350 тысяч малых и средних предприятий. Они обеспечивают около 30% доходной части бюджета, создали 1 миллион 780 тысяч рабочих мест. Сегодня необходимо помочь им преодолеть новые вызовы», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что Петербург активно оказывает поддержку бизнесу и производству. Ранее льготные займы на 200 млн рублей получили два промышленных предприятия Петербурга. При этом весной текущего года 66 предприятий обрабатывающей промышленности получили 300 млн рублей по ставке в 1% годовых.

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