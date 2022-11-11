Горловка, ДНР, , 11:25 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средства на восстановление объектов в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики, который является подшефным для Приамурья, в основном выделяются из федерального бюджета.