Якутск, 11 ноября 2022, 11:37 — REGNUM Десятипроцентными скидками в аптеках смогут пользоваться с 17 сентября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города, сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Якутии Евгений Григорьев.
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Он также рассказал, что власти города планируют организовать вторую волну раздачи овощей семьям мобилизованных. Овощи раздадут повторно в ноябре, ранее родственники военнослужащих получили 35 тонн продуктов питания. Эту меру мэр назвал эффективной.
Как сообщало ИА REGNUM, количество обращений за психологической помощью в связи с частичной мобилизацией уменьшилось в Якутии. Об этом рассказала 10 ноября директор республиканского психологического центра Владимира Скрябина.