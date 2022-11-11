Казань, , 13:40 — REGNUM В Татарии республиканская клиническая больница (РКБ) прошла международную сертификацию, которая подтверждает соответствие стандартам цифровой клиники. Об этом 11 ноября сообщает региональный минздрав.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году республиканская клиническая больница пережила полную трансформацию процессов оказания медицинской помощи. Это один из главных проектов министерства цифровизации, который нам удалось совместно реализовать в этом году», — сказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

РКБ для получения звания цифровой клиники было необходимо соответствовать требованиям 6 уровня HIMSS (единственная организация в мире, которая оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем).

По словам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, врачи РКБ получили удобные рабочие места, новую информационную систему и инфраструктуру. Пациенты с помощью мобильного приложения будут находиться под чутким присмотром докторов РКБ даже после выписки.

Клиника перешла на российскую информационную систему qMS, позволяющая все медицинские процессы вести через единое информационное пространство: от оформления пациента до выписки из больницы.

Из республиканского бюджета на цифровизацию РКБ выделялось 450 млн рублей.

Первой в России сертификацию HIMSS прошел ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, который находится в структуре МЧС России.

На данный момент по международным стандартам аккредитовано 900 клиник мира.

Напомним, в Татарии второй год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которую вошли 83 медицинских учреждения.

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