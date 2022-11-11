Казань, 11 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Татарии республиканская клиническая больница (РКБ) прошла международную сертификацию, которая подтверждает соответствие стандартам цифровой клиники. Об этом 11 ноября сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«В этом году республиканская клиническая больница пережила полную трансформацию процессов оказания медицинской помощи. Это один из главных проектов министерства цифровизации, который нам удалось совместно реализовать в этом году», — сказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

РКБ для получения звания цифровой клиники было необходимо соответствовать требованиям 6 уровня HIMSS (единственная организация в мире, которая оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем).

По словам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, врачи РКБ получили удобные рабочие места, новую информационную систему и инфраструктуру. Пациенты с помощью мобильного приложения будут находиться под чутким присмотром докторов РКБ даже после выписки.

Клиника перешла на российскую информационную систему qMS, позволяющая все медицинские процессы вести через единое информационное пространство: от оформления пациента до выписки из больницы.

Из республиканского бюджета на цифровизацию РКБ выделялось 450 млн рублей.

Первой в России сертификацию HIMSS прошел ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, который находится в структуре МЧС России.

На данный момент по международным стандартам аккредитовано 900 клиник мира.

Напомним, в Татарии второй год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которую вошли 83 медицинских учреждения.

Читайте также: Татарии на поддержку системы здравоохранения выделено более 1,3 млрд рублей