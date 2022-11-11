Тулон, Франция, , 11:31 — REGNUM Гуманитарное судно Ocean Viking прибыло в военный порт французского Тулона с 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море, сообщает Le Figaro.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Корабль неправительственной организации SOS Méditerranée, работающий в партнерстве с международной федерацией Красного Креста, вошел в порт Тулона 11 ноября около 8:30 по местному времени.

По прибытии в порт на берег сойдут мигранты, которых спасли у побережья Ливии. Они будут немедленно помещены в «зону ожидания». По данным МВД Франции, пассажиров сопроводят на полуостров Жьен, в дачный поселок.

«Выжившие на борту Ocean Viking, в том числе 57 детей, не смогут покинуть административный центр, куда мы их поместим, и поэтому технически не будут находиться на французской земле», — пояснил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Две трети мигрантов с судна Ocean Viking все равно не останутся во Франции, так как они будут переселены в девять европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Эрик Чиотти возмутился приемом мигрантов, обвинив во всем президента страны Эммануэля Макрона.

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