Кишинёв, , 11:27 — REGNUM Европейский союз будет помогать Молдавии выйти из энергетического кризиса. Об этом заявила 11 ноября на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции в Кишинёве председатель Европарламента Роберта Метсола.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европа рядом с вами, и мы продолжим быть рядом с вами. Мы поможем Республике Молдова диверсифицировать свои энергетические ресурсы, обеспечить энергетическую безопасность Молдовы», — сказала Метсола.

Она заявила, что в Европарламенте готовы делать больше для Молдавии, чем до этого времени. Санду заявила о важности такой поддержки.

«Европарламент был первым институтом, который четко и громко заявил, что поддерживает нас в нашем стремлении получить статус страны-кандидата», — рассказала Санду о помощи.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. К октябрю 2022 года она выросла на 530%, до $1030. В ноябре Молдавия отказалась приобретать электроэнергию в Приднестровье и стала импортировать её из Румынии, где цены в часы пик в несколько раз выше.

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