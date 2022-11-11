Канберра, , 11:28 — REGNUM Федеральная полиция Австралии полагает, что преступники, которые взломали базы крупнейшего страховщика Австралии Medibank, происходят из России. Однако директор Центра международной киберполитики при Австралийском институте стратегической политики Фергюс Хэнсон считает, что официальная Москва вряд ли поможет Канберре, если та обратиться за помощью. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Хэнсон напомнил, что акт выдачи преступников другим странам — это политическое решение.

«Россия — это государство, с которым у нас почти нулевые отношения… Это делает политически невозможным такой процесс», — сказал эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Австралии осудил самую масштабную хакерскую атаку в истории страны