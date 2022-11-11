Курагинский район, Красноярский край, 11 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ДТП с школьным автобусом в Красноярском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

УГИБДД по Красноярскому краю Школьный автобус попал в ДТП в Красноярском крае

По данным ГИБДД, утром 10 ноября в Курагинском районе ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Kia. А автобусе находились 12 детей и сопровождающий, которые ехали из города Артемовск в посёлок Кошурниково. В результате никто не пострадал.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину оперативно представить подробный доклад по произошедшему ДТП с участием детей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минусинске рейсовый автобус с 17 пассажирами стал участником тройного ДТП. При столкновении двух легковых автомобилей один из них отбросило на автобус.

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