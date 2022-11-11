Москва, 11 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Работу Владимира Путина по посту президента России положительно оценивают большинство граждан (75%). Не согласны лишь 12%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Доверие к главе Российского государства выразили 75% опрошенных, недоверие — 15%. Затруднились ответить 10% граждан.

По мнению 49% респондентов, хорошо работает и правительство России. Отрицательно оценивают работу 29%. Положительную оценку деятельности премьер-министра страны Михаила Мишустина дали 52%, отрицательную — 12%.

Опрос проведён 4–6 ноября 2022 года среди 1500 граждан РФ от 18 лет в 104 населённых пунктах. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года работу Владимира Путина по посту президента России положительно оценивали 79% граждан.

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